Здравствуйте!

Рады приветствовать вас на нашем сайте! Мы занимаемся покупкой, продажей, а также обслуживанием и ремонтом ноутбуков в Санкт-Петербурге с 2012 года. Многие клиенты, купили у нас ноутбуки годы назад и они до сих пор служат им без нареканий. Весь секрет заключается в том, что мы предлагаем только надёжные модели со съемными процессорами Intel 1-4 поколений. Статистика показывает, что такие ноутбуки в разы надежнее тех, которые имеют распаянные на плате процессоры, потому что их процессоры часто отваливаются от перегрева и ноутбук после включения показывает черный экран. Поэтому если вы НЕ хотите тратить много денег на ремонты в будущем, либо покупать новые модели чаще, чем хотелось бы, то вам имеет смысл приобрести надежный ноутбук с гарантией у нас. Для быстродействия, мы всегда устанавливаем только твердотельные накопители (SSD) под систему, благодаря чему наши ноутбуки работают также шустро как и новые, но стоят при этом в разы дешевле! Еще один приятный момент - все наши ноутбуки продаются с двумя накопителями! SSD 128 Gb + HDD (чаще всего 320 Gb или 500 Gb) под всё остальное! То есть вам НЕ придется захламлять системный SSD, потому что у вас есть второй накопитель под файлы, программы и игры!