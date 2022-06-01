Быстрые ноутбуки с гарантией!
Здравствуйте!
Рады приветствовать вас на нашем сайте! Мы занимаемся покупкой, продажей, а также обслуживанием и ремонтом ноутбуков в Санкт-Петербурге с 2012 года. Многие клиенты, купили у нас ноутбуки годы назад и они до сих пор служат им без нареканий. Весь секрет заключается в том, что мы предлагаем только надёжные модели со съемными процессорами Intel 1-4 поколений. Статистика показывает, что такие ноутбуки в разы надежнее тех, которые имеют распаянные на плате процессоры, потому что их процессоры часто отваливаются от перегрева и ноутбук после включения показывает черный экран. Поэтому если вы НЕ хотите тратить много денег на ремонты в будущем, либо покупать новые модели чаще, чем хотелось бы, то вам имеет смысл приобрести надежный ноутбук с гарантией у нас. Для быстродействия, мы всегда устанавливаем только твердотельные накопители (SSD) под систему, благодаря чему наши ноутбуки работают также шустро как и новые, но стоят при этом в разы дешевле! Еще один приятный момент - все наши ноутбуки продаются с двумя накопителями! SSD 128 Gb + HDD (чаще всего 320 Gb или 500 Gb) под всё остальное! То есть вам НЕ придется захламлять системный SSD, потому что у вас есть второй накопитель под файлы, программы и игры!
12 причин купить ноутбук в Санкт-Петербурге у нас:
Честная гарантия 6 месяцев на любую модель! Это в 6 раз больше чем предлагают большинство магазинов Б/У ноутбуков!
Цены ниже чем в магазинах в 2-2,5 раза при одинаковой производительности!
В продаже только надежные модели со съёмными процессорами Intel 1-4 поколений!
Все ноутбуки продаются в комплектациях с двумя накопителями SSD + HDD!
Подберем ноутбук под ваши задачи!
Бесплатно установим необходимые программы!
Все ноутбуки обслужены с чисткой и заменой термопасты на Arctic Cooling MX-4!
В течение недели со дня покупки ноутбука вы можете заменить его на другой с доплатой разницы стоимости!
Примем в зачёт ваш старый ноутбук и сделаем большую скидку!
Возможна доставка до вашего адреса в пределах СПб!
Мы дорожим нашими клиентами и на связи каждый день с 10:00 до 22:00! Поможем вам оперативно решить любой вопрос касательно ноутбуков!
Вам НЕ придется искать мастера по ремонту в будущем! Более того, все услуги по ремонту и обслуживанию вам будут предоставлены со скидкой 50%, если ноутбук был куплен у нас!
Мы находимся в 10 минутах ходьбы от станции метро Старая Деревня по адресу: г. Санкт-Петербург, Торфяная дорога, д. 15, корп. 3. Точное расположение относительно дома на схеме слева.
Тел.: +7(953)166-74-22, Telegram, WhatsApp, Viber.
На связи каждый день с 10:00 до 22:00.
Если вы желаете увидеть конкретные модели и их стоимость, а также прочитать отзывы реальных покупателей, рекомендуем перейти на наш профиль на сайте Авито.
Не тратьте время на поиски, звоните, приезжайте и покупайте!